松山警之亂 柯文哲嗆警政署長「未審先判、私刑制裁」

針對松山之亂，台北市長柯文哲在臉書發文指出，昨天晚上台北市警察局長陳嘉昌召開記者會，表示針對松山分局事件，他在警政署的壓力下，願意交出手機，配合調閱通聯紀錄，必要時還可以進行測謊。陳局長率領多位警界高層一次排開的畫面，讓他赫然發現，台灣與法治的距離很遙遠。

柯文哲說，未審先判、私刑制裁，這是台灣要的法治文化?柯文哲說，全案已經進入司法調查，但是「無罪推定原則」不見了，陳署長可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求台北市警察局長交出手機與通聯記錄嗎？合法嗎？警政署長身為執法高層，應該比他更清楚答案。

柯文哲說，司法應該要鞏固正義，太多人為介入，只會錯上加錯。今日警政署要求陳嘉昌局長、松山分局林志誠分局長秘密交出手機，這更會讓警察尊嚴掃地。因此，他鼓勵陳局長公開到地檢署，釐清案情，讓全案回歸專業、公正的司法調查。

柯文哲說，有真相，懲處才有意義。調查清楚前，人事調動應該暫緩，現在不是趁亂安插自己人馬的時候。