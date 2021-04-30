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簽署職災保險法 蔡總統：保障勞權里程碑 當勞工靠山
立法院23日三讀「勞工職業災害保險及保護法」。蔡英文總統今天上午在總統府大禮堂簽署法案並表示，期許勞動部在職災保險法上路後，積極落實法律，當勞工朋友的靠山，並感謝勞工和移工朋友的貢獻。
蔡總統表示，明天就是勞動節，很榮幸邀請到得獎的勞工、移工朋友一起見證「勞工職業災害保險及保護法」簽署，這是對於勞工朋友相當重要的法案，也是保障勞動權益的里程碑。
蔡總統指出，以前職災保險規定分散在不同的法律中，保障也不夠周全；在許多勞工團體倡議下，政府提出了職災保險單獨立法的主張；透過這部專法，整合了相關規定，擴大強制納保的範圍，提高投保薪資和給付標準，更建立起從預防、通報、鑑定、補償、到重建完整的職業災害保障體系。
蔡總統說，沒人希望發生職災，所以一定要做好預防工作，把風險降到最低，如果不幸發生意外，也要確保勞工和家屬能夠得到足夠的照顧；台灣有1000多萬名勞工，占總就業人口的9成，照顧好勞工朋友，幾乎就是照顧好整個台灣，要向他們表達敬意與感謝。
蔡總統表示，勞工朋友最需要、也最關心的加薪減稅，政府已經連續5年調漲基本工資，去年雖然受到疫情的影響，但政府在逆境中確保了經濟正成長，也調高基本工資，現在月薪已經來到2萬4000元，時薪來到160元；今年報稅季馬上就要到了，這次也調高了基本生活費的扣除額，希望能減輕勞工朋友的負擔。
蔡總統指出，現在台灣經濟的基本面不錯，國內外機構都調高了今年經濟成長率預測，也陸續有企業宣布加薪，政府會繼續努力，鼓勵加薪，兼顧成長和分配，把經濟的果實回饋給辛苦的勞工朋友。
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