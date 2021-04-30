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台灣遭點名地球最危險地區 李貴敏：蔡政府還不知不覺
最新一期「經濟學人」雜誌點名，台灣是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。國民黨立委李貴敏提醒，蔡政府應重視這些國際訊息、人民需求，否則當人民不再信賴政府的時候，就是國家瓦解的時候。
李貴敏表示，「經濟學人」不是國際間第一次發出類似警訊，德國總理梅克爾或澳洲外長近期都提出過類似觀點，憂心台海之間萬一擦槍走火將把全球拖下水，尤其目前兩岸間缺乏溝通管道與平台，萬一發生誤判，後果沒人承擔得起。
李貴敏質疑，最近共機密集繞台、南海周邊各國軍艦穿梭，也向全球暗示台海危機一觸即發，但蔡政府官員對國安危機似乎仍不知不覺、無動於衷，未提供民眾足夠正確訊息，還每天營造中國大陸認知作戰對立氛圍，讓人難以置信。
李貴敏說，這樣的國安問題不僅限於地緣政治的衝突與軍事緊張，還蔓延到經濟與產業層面；最近歐盟邀台積電、intel與samsung到歐盟投資，就是擔憂台海危機一旦爆發，台灣沒有辦法供應晶片，將衍生為全球性危機。
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