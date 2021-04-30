趙介佑之亂 掀民進黨北市兩大派系互鬥壓力鍋

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押；該案政治風暴延燒，觸動英系、綠色友誼連線兩股民進黨在北市重要派系間角力的敏感神經。據悉，昨天臨時評委會擬做出趙介佑除名處分，正是在特定派系勢力堅持下，才拖延了時程。綠色友誼綠委何志偉受訪表示，該案有擴大查察中央黨部與地方黨部必要，以熄支持者怒火。

民進黨人士表示，趙介佑案乃大是大非問題，沒能在昨天就開鍘，黨中央一片譁然；探詢下才發現，其實昨天臨時執委會中迅速做出除名提案後，評委會原先也擬「快刀斬亂麻」確認趙介佑開除黨籍，但會中特定派系評委卻堅持要給予調查小組3天時間調查，趙介佑也可在這段時間內做陳述，如此才符合程序正義；在該派系勢力堅持下，評委會最終才做出下周再議之決議。

該案派系角力點不只在趙介佑黨籍問題上，其父趙映光與趙映光妹妹趙心瑜兩人是否一併請辭黨職亦受矚目。兩人昨在評委會僅道歉後即以迴避為由離席，對辭職一事隻字未提，但黨內對於該案嚴重傷害民進黨形象，僅有趙介佑一人扛責的做法，反彈聲越趨高漲。

民進黨派系人士表示，對比蘇震清涉貪案，蘇震清叔叔、時任總統府秘書長蘇嘉全在蘇震清尚未被起訴的狀況，隨即負起連帶責任請辭下台。趙映光面對兒子涉毒，如此血緣關係更親、事證同樣明確的案件，卻無動於衷，無法接受。何志偉指出，該案已經讓基層支持者反應相當憤怒，籲黨部應盡持嚴格態度，擴大查察中央黨部與地方黨部。

針對趙介佑曾與民進黨台北市黨部前主委黃承國等人合照。何志偉表示，其實這某種程度就是在釋放「我背後有大人」的訊息，黃承國身為現任國策顧問，這部分應有更多釐清。

綠營人士分析，綠色友誼連線與黃承國領銜的北市英系勢力在上回競爭市黨部主委時即交惡，這次趙介佑案可視為兩大派系角力延長賽，該案是否傷及黃承國在北市勢力，趙映光請辭與否將是觀察指標；若趙家倒台，將實質影響黃承國在北市影響力，後續也會牽動各派系間的權力重組。