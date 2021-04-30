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為黨主席選舉與朱立倫密會？江啟臣：有需求就會見面

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
江啟臣傳出和朱立倫密會，江啟臣則回應沒有密會，平時有需求就會見面。記者鍾維軒／攝影
江啟臣傳出和朱立倫密會，江啟臣則回應沒有密會，平時有需求就會見面。記者鍾維軒／攝影

中國國民黨中常會預計下週三通過黨主席選舉作業細則，目前僅現任黨主席江啟臣表態參選，其他黨內大咖還未表態，不過傳出江啟臣2度與前黨主席朱立倫密會，「朱江合」傳言不脛而走。江啟臣今受訪時直言「沒有什麼密會」，強調黨是一個大家庭，平時有需要大家就會不定時碰面。

江啟臣今天上午出席母娘文化祭，與總統蔡英文一前一後出席同場活動，但雙方並未同台，江啟臣與陪同的前副總統吳敦義、立委蔣萬安在蔡總統離開後才抵達。據媒體報導，江啟臣與朱立倫兩人上月才會面，週一中午兩人又單獨午餐面談。

江啟臣表示，他和朱立倫並沒有「密會」，說國民黨是個大家庭，跟任何人隨時隨地、無論什麼場合，都可以見面溝通，還說中廣董事長趙少康常來中常會演講、也曾拜訪過前高雄市長韓國瑜。

國民黨秘書長李乾龍曾透露若黨內因主席改選有紛爭，江寧可放棄主席全力拚公投。江啟臣回應，7月底主席改選是黨內的民主、8月28日公投則是國家政策選擇，孰輕孰重很清楚，此刻是拚公投勝過一切，立院和黨務工作也會優先擺在第一。

另外，有關《經濟學人》以「台灣，世界上最危險的地方」為題報導，江啟臣呼籲兩岸執政當局，台海不應該成為強權爭奪的戰場，中國、美國和台灣應保持理性，以對話方式解決不同意見或衝突，不要讓對立日益嚴重。

江啟臣 朱立倫 公投

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