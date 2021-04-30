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民進黨下周一開除趙介佑黨籍 姑姑趙心瑜：政治追殺太血腥

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑。圖／取自趙介佑臉書

民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉毒品案被羈押，卻被起底過去其他不良行徑，卻還能活躍於民進黨的活動中。尤其毒品案被指「犯民進黨天條」，台北市黨部昨天緊急召開執委、評委會，討論趙介佑開除黨籍案，最快下周就會開除趙介佑黨籍。據黨內人士指出，黨內的共識，是執委會提案後3天處理，也就是下周一開除趙介佑黨籍。

另外，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書指出，趙介佑又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，認為民進黨市黨部主委吳怡農若要證明自己不是魁儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰，對此，吳怡農下午親自出面回應。

另外，趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺，而趙介佑的姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜今天在臉書表示，她連日心情無比沉重且煎熬，此事無端牽連長官、浪費社會資源，她認為該立即開除黨籍；然媒體捕風捉影、無限上綱、株連九族的政治追殺，讓她覺得「實在太血腥、太殘忍」。

趙心瑜說，她要向所有為她加油打氣、在雪中送炭的朋友致歉，沒能回覆訊息和電話，讓大家這樣為她擔憂、操心，實在很不好意思，也謝謝大家理解和體貼她的處境。

趙介佑 民進黨 北市

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