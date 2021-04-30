恢復大陸商務人士來台承諾未落實？移民署嚴正澄清

國民黨大陸部主任左正東質疑，陸委會3月中宣布恢復部分大陸商務人士來台申請，但移民署統計今年1到3月以跨國企業內部調動申請來台者才4人，3月底還無人獲准，顯見政府未落實承諾。陸委會昨稱目前已許可78人來台，是移民署資料有誤；移民署今天嚴正澄清，各界所指網站公布的統計數據是依大陸人民入台許可辦法第49條規定辦理者，與中央疫情指揮中心同意開放項目根本無關。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天說，3月18日宣布逐步調整有關商務人士、跨國企業內部調動，以及商務履約的逐步開放。根據移民署提供的統計資料顯示，從3月18日放寬以來，到上周4月22日為止，申請商務履約、跨國企業內部調動的人數是288人，已經許可78人，其餘案件相關機關還在進行審查當中。

邱垂正指出，移民署網站公布的數字有誤，會請移民署進行網站資料更新，以免各界錯誤理解。

移民署今早表示，大陸商務人士來台事由有演講、商務研習、商務履約、跨國企業內部調動、短期商務交流等5項，中央疫情指揮中心自3月18日起開放的，是商務履約及跨國企業內部調動2項事由可申請來台。

移民署網站公布的統計表，所謂「專案許可」，是指大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第49條規定，遇有重大突發事件、影響台灣地區重大利益或兩岸互動有必要，經相關機關同意專案許可者，與中央疫情指揮中心同意自3月18日起開放商務履約及跨國企業內部調動無關。