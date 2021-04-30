諾富特飯店疫情 陳時中下午2時主持指揮中心記者會

華航所屬的「諾富特飯店」昨出現國內第一例防疫旅館確診個案（案1120），中央流行疫情指揮中心昨宣布清空旅館，將旅館內408人緊急安置到北部6處集中檢疫所，撤離時有3人出現發燒症狀，緊急採檢，預計今採檢出爐。指揮中心今由指揮官陳時中召開臨時記者會，說明最新疫情狀況，將提供直播。

指揮中心統計，截至昨天為止，國內累計20萬6358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含20萬4315例排除)，其中1121例確診，分別為989例境外移入，84例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1051人解除隔離、58人住院隔離中。