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監院90周年 陳菊：建構整飭官箴、澄清吏治等四大使命

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天舉行90周年研討會。記者蔡晉宇／攝影
監察院今天舉行90周年研討會。記者蔡晉宇／攝影

監察院今天舉辦建院90周年學術研討會。監察院長陳菊表示，監察院從1931年建院以來，基於權力分立原則，在職權上必須扮演啄木鳥的角色，監督糾正公務員與政府機關違失；去年成立國家人權委員會，使監院的功能更加完整，並促使監院建構整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨及保障人權四大工作使命。

陳菊表示，回顧監察院過去縱使在戒嚴時期，仍然有如陶百川、曹啟文等高風亮節的監察委員，依法調查孫立人等冤案，彈劾高階黨政軍首長，例如行政院長俞鴻鈞、胡宗南一級上將等，在當時的政府機關中可說是獨樹一格，專唱反調，為人民的基本權利發聲，實質上扮演著國家人權委員會的角色。

陳菊指出，解嚴後隨著台灣民主社會不斷地深化、開展，監察院也轉向關注司法正義、土地正義、社福與勞動人權等事項，從歷年的陳情案件來看，最大宗為司法案件，監察院近年來平反包括江國慶、鄭性澤與最近的謝志宏等重大案件；另在調查美河市案，也聲請司法院第743號解釋，確保人民財產權，不受政府的違法徵收；此外，本屆彈劾公懲會前委員長石木欽與調查所涉相關不法案，亦是台灣司法風紀之重塑與改革的重要的里程碑。

陳菊說，監察院在這90年來所為，仍然不夠，監察院應該直接傾聽人民的心聲，對於背負著生活重擔，在台灣社會各個基層角落暗夜哭泣的普羅大眾，監院應該與他們緊密的結合一起，讓尊重人權的思想在台灣的每一個人心中深深紮根，並且應該積極調查人權侵害的事件，發掘結構性問題，促成各項制度改革，這些正是監察院在國家體制內所應該發揮的功能。

關於近來警紀案件頻傳，陳菊會前受訪時表示，監察院行使職權超越黨派，各個政黨之間內部的事情應內部處理，且公共人物從事公共事務，自律自重是很基本的原則。

監察院 人權 陳菊

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