謝長廷挺日發言屢惹議 國民黨團提決議案要求立即撤換

我駐日代表謝長廷發言屢生爭議，日本擬排放核汙水入太平洋一事更極盡挺日。國民黨團今提出決議案，要求蔡總統應即刻撤換不適任的駐日代表謝長廷，此外也應即刻向日本政府提出抗議，反對核汙水入海。決議案今將在立院院會闖關。

國民黨團決議案中也主張，政府應積極參與國際第三方監管環節，確保參與監理日本政府處理核汙水過程，以保障我國人民健康與漁民權益。

此外，4月20日國民黨曾在立院程序委員會增列「要求政院1個月內對已執行的紓困趁興預算提出專案報告」，但當時提案因表決可否同數，最後遭民進黨籍召委管碧玲否決，今提案也捲土重來，要直接在立院闖關。

國民黨團決議文中指出，該筆特別預算是向未來子孫預借的救命錢，政府應謹慎使用，但已通過的預算至3月底仍有1337.92億元未使用，政院在要求延長使用期限至年底前，行政院長蘇貞昌應先1個月內向立院提出專案報告，並備質詢。

國民黨團決議案中指出，蘇貞昌應到立院說明各部會相關預算執行進度、成效與預算未如期執行完畢的落後原因，並說明延長使用期限後，特別預算配比是否重新規劃，各機關間預算是否挪用。