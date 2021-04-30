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謝長廷挺日發言屢惹議 國民黨團提決議案要求立即撤換

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片

我駐日代表謝長廷發言屢生爭議日本擬排放核汙水入太平洋一事更極盡挺日。國民黨團今提出決議案，要求蔡總統應即刻撤換不適任的駐日代表謝長廷，此外也應即刻向日本政府提出抗議，反對核汙水入海。決議案今將在立院院會闖關。

國民黨團決議案中也主張，政府應積極參與國際第三方監管環節，確保參與監理日本政府處理核汙水過程，以保障我國人民健康與漁民權益。

此外，4月20日國民黨曾在立院程序委員會增列「要求政院1個月內對已執行的紓困趁興預算提出專案報告」，但當時提案因表決可否同數，最後遭民進黨籍召委管碧玲否決，今提案也捲土重來，要直接在立院闖關。

國民黨團決議文中指出，該筆特別預算是向未來子孫預借的救命錢，政府應謹慎使用，但已通過的預算至3月底仍有1337.92億元未使用，政院在要求延長使用期限至年底前，行政院長蘇貞昌應先1個月內向立院提出專案報告，並備質詢。

國民黨團決議案中指出，蘇貞昌應到立院說明各部會相關預算執行進度、成效與預算未如期執行完畢的落後原因，並說明延長使用期限後，特別預算配比是否重新規劃，各機關間預算是否挪用。

國民黨 日本 蘇貞昌 謝長廷

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