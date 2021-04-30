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蔡英文宣揚中火大減煤 孫大千：爭功諉過令人嘆為觀止
能源政策屢遭質疑過度依賴燃煤，造成中台灣嚴重空汙的蔡英文總統，近日卻在臉書宣稱馬政府中火用煤量才大，她任內讓中火年用煤量大減600萬噸。前立委孫大千今在臉書批評，蔡爭功諉過能力令人嘆為觀止，「大說謊家」當之無愧。
孫大千表示，根據經濟部資料，蔡英文執政六年，中火確實減煤約544萬噸，但蔡的數據灌水外，且中火用煤量減少顯然不是因蔡菩薩心腸或心懷眾生，而是因政治攻防、行政角力結果，功勞應給台中市長盧秀燕，蔡還有臉出來邀功？
孫大千還原，2017年因中部民眾對空汙惡化情況已忍無可忍，民進黨為擔心影響到當時台中市長林佳龍連任選情，逼著些微減少中火用煤量，以避免中部空汙情況持續惡化。
孫大千說，2018年底盧秀燕當選台中市長後，採取霹靂手段，嚴格限制中火燃煤，強烈執行「中火生煤管制條例」，要求減少四成煤，才迫使中火不得不大幅度減少用煤發電，終於讓台中空汙情況才有明顯改善。
孫大千批評，中央和台電為對抗盧秀燕，後來以環保署一紙命令把台中市「中火生煤管制條例」廢除，讓台中市議會只好對「中央部分片面廢除地方自治條例」聲請釋憲；若不是因民進黨政府扯後腿，中火減煤成果可能會更好，蔡英文現在是以為台灣人民都得失憶症？
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