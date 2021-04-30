【即時短評】民進黨如何看待官箴？

這陣子幾位綠營政治人物都遇上了各自政治前途上的風暴，有如第一金證券前董事長葉光章，在是非未明前，黯然「被請辭」，也有如台北市黨部評召委趙映光，儘管兒子趙介佑涉毒仍堅持不下台的案例。不禁讓人好奇，這些綠營大員們到底是用什麼標準來看待官箴。

葉光章「被請辭」一案，儘管行政院長蘇貞昌講得義憤填膺，稱「我也好想做好人」、「痛下決心改革，難免會得罪人」，連蔡總統最重視清廉都說出口，暗示葉光章有不清廉之處；但葉辭職至今，並未受到檢調單位調查，胞姊葉宜津也表明葉光章清白、問心無愧，蘇貞昌的指控是不可承受之重；政壇間相關派系鬥爭陰謀論，更是甚囂塵上。

正當外界霧裡看花之際，蘇揆迎回了丁怡銘。對比葉光章究竟犯了什麼貪瀆罪行仍沒有明確答案，曾以行政院發言人身份攻擊牛肉麵店家的丁怡銘，不出幾個月就風光回鍋行政院；兩相對照，再想起蘇揆那句「我也好想做好人」，無比諷刺。

趙映光至今不請辭，經對比就更令人玩味了。趙映光的對照組為蘇震清涉貪案，蘇震清叔叔、時任總統府秘書長蘇嘉全在蘇震清尚未被起訴的狀況，隨即負起連帶責任請辭下台。趙映光面對兒子涉毒，如此血緣關係更親、事證同樣明確的案件，卻無動於衷，認為道歉即可；也無怪乎全案遲遲止血不了，甚至黨內反彈聲浪越趨強烈。

近來執政團隊在涉中議題上，朗朗上口的一個詞彙是「認知作戰」，講得是對岸透過各種手段製造台灣社會對立，改變國人認知。不知蔡政府執政下，綠營要員們如此多變的下台標準，是否也再三地在挑戰社會大眾的基本認知？