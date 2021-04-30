吳怡農是傀儡主委？徐巧芯：請發動民進黨北市內部掃黑

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉毒品案遭到聲押，台北市議員徐巧芯今在臉書指出，趙介佑又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，相當活躍。這讓所有人一方面詫異警紀是如何敗壞，另一方面更好奇是要怎樣的背景才能讓白道聽命於黑道。

徐巧芯說，吳怡農若要證明自己不是傀儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰。

徐巧芯臉書內容如下:

趙介佑涉毒品案遭到聲押，又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，相當活躍。這讓所有人一方面詫異警紀是如何敗壞，另一方面更好奇是要怎樣的背景才能讓白道聽命於黑道。原來，趙介佑是民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子，民進黨台北市黨部執行長趙心瑜是他的姑姑。

實際上民進黨台北市黨部有黑道背景這件事，早已不是新聞。甚至去年五月，民進黨的北市主委選舉爆出黑道爭議。不僅前任主委黃承國是大名鼎鼎的天道盟精神領袖（現任國策顧問），他所友好前台北市議員王孝維，也在當時被爆出黑道背景與刑事案件。與王孝維對立的候選人薛凌的兒子、立委何志偉更在通過「吳怡農條款」時屢次提到某次中執會的關鍵字是「黑道」，提及民進黨過去曾因為黑道大幅度入黨，黑道一直控制一些東西的問題。

何志偉當時還說，一個政黨絕對不能「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」。這段話如今看起來就像一個預言一般，預示了近期松山分局、北投分局荒腔走板的事件。

民進黨在台北市黨部的評召竟然是黑道角頭，妹妹還可以當執行長，兒子販毒還可以在臉書不斷炫耀自己的特權；同樣相當有「背景」的前台北市主委，更可以擔任國策顧問（到底是要提什麼樣的國策？），被外界稱為「英系」的重要人士。全面執政的民進黨什麼時候把黑道引進門了？看看最近中南部治安越來越差、北部警紀敗壞的各種問題，難道現在是黑道治國了嗎？

趙介佑的爸爸、姑姑都是民進黨在台北市相當有權力的人物，自己也曾任民進黨的黨代表，販毒這件事情照理來說對於民進黨年輕一輩、形象清新的吳怡農來說，處理方式應該是要快刀斬亂麻，迅速開除黨籍，但實際上今天下午民進黨台北市黨部評委會僅決議受理啟動調查，還說要到下週再召開會議討論，最後是黨中央出來收拾殘局，要求北市黨部盡快開除。

「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？今天晚上PTT有一篇文章，爆料了吳怡農與他們的關係。光是吳怡農去登記的時候，只有三個人陪同，其中兩位就是趙介佑的爸爸與姑姑，就可以看出他與趙家的關係並不一般。當然，黨員票歸黨員票，並不能直接推論因此吳怡農是直接受到趙氏家族的控制，純粹是他對趙介佑是否要開除的態度如此猶疑讓人覺得奇怪而已。

吳怡農若要證明自己不是傀儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰。拿出具體的行動掃黑，除了能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待。最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。

退一步說，民進黨台北市黨部喜歡讓黑道盤踞是你們家的事情，但是請不要再讓你們這些黑道政客利用政治之名，行傷害台灣法治之實。

如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，我會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，我會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。