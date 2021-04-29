趙介佑涉毒被聲押 吳怡農：啟動調查程序 最嚴厲處分

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉毒品案，羈押後，還拿筆錄到北投分局興師問罪，引發爭議。台北市黨部今緊急召開執委、評委會，討論趙介佑開除黨籍案，但因趙介佑為評委召集人趙映光之子，基於迴避原則，今僅選出代理主席，如無意外，最快下周就會開除趙介佑黨籍。

至於會前傳出趙眏光，及趙介佑姑姑、黨部執行長趙心瑜將辭職，黨部主委吳怡農表示，今唯一的討論事項僅趙介佑處分案，並無其他討論，避談兩人是否提辭職，記者致電趙映光、趙心瑜，兩人也都沒接手機。

據了解，趙映光與趙心瑜在執委會開會前，先在會中向黨道歉，表達教子無方，並表達黨部應該要嚴懲。

松山分局燒出警紀風暴，趙介佑再爆涉毒，又傳他曾當街開槍等爭議，讓民進黨高層相當震怒，據了解，今天的黨部執委會中，全體執委無異議通過趙介佑將依違反黨紀，移送評委會裁處，不過因評委會召集人是趙介佑的父親，基於迴避原則，今僅選出下周評委會的代理主席，最快下周將開除趙介佑黨籍。

吳怡農說，趙介佑過去行為、現在案件，對黨嚴重名譽傷害，黨部會做出最快、最嚴厲處分，盼盡快符合外界期待。

吳怡農提到，「少數人言行，已傷害絕多數黨員，長期以來對黨的努力」。黨部執委會會嚴肅看待這件事，也希望評委會以最快速度，啟動調查程序，給予最重除名處分，評委會會依照黨規程序，盡快給大家一個交代。

至於傳出趙映光、趙心瑜提辭職，黨內人士說，黨已經有人開始在運作、逼宮兩人辭職，甚至直指這事已有人刻意放話、刻意政治操作。這名不具名黨內人士說，黨內也曾發生過更大條的事情，甚至有的還自己是當事人，趙映光跟趙心瑜還不是當事人，目前黨內就是有人刻意操作。