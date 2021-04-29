施政說明會力抗公投？ 蘇貞昌：政府有責任說明

藻礁等4項公投將於8月舉辦，行政院擬赴全台各地辦理「施政說明會」，行政院長蘇貞昌今下午出席全國模範勞工表揚大會時受訪指出，政府有責任就向人民詳細報告政策，讓人民知道政府做決策的情境與考量。他相信民眾會做出理性判斷，大家一起面對、承擔。

蘇貞昌說，公投是人民表示意識，政府有責任就每一個政策向人民詳細報告，讓人民知道政府的考慮，以及決策背後情境。

他說，事情很難面面俱到，譬如有人希望老天爺下雨，也會有人不希望下雨，怎麼樣才能維持最好，才是對大家最好。同樣道理，要保護環境的同時，如何讓電一刻、一秒也不能少，因此政府會明白地向大家報告，也希望全國同胞一起理性思考，一起面對。

蘇貞昌說，畢竟我們都生活在這個國家，沒有人逃得掉，但也沒有辦法只有一面一百分、一面零分，所以政府的責任就是很誠懇、詳細地跟國人同胞報告，相信在民主漸漸成熟的台灣，所有的國人同胞一定會做最理性的判斷，大家一起做決定，一起面對，一起承擔。