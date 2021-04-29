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趙介佑涉毒嚴重影響黨名譽 民進黨：迅速完成除名處分

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
趙介佑涉毒案，民進黨表示，趙的除名案已送交評議委員會，會儘速處分。圖／取自趙介佑臉書
趙介佑涉毒案，民進黨表示，趙的除名案已送交評議委員會，會儘速處分。圖／取自趙介佑臉書

民進黨北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑疑涉毒。民進黨發言人顏若芳稍早表示，今天民進黨台北市黨部下午召開執委會並決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。

顏若芳指出，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，對於黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。

顏若芳表示，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視；雖然趙姓黨員隸屬台北市黨部，目前已由台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定進行處置，但此案已嚴重影響本黨名譽及形象，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

民進黨 北市 顏若芳

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