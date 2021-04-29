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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

辜寬敏不滿蔡政府冷處理制憲放話辭資政 總統府：尊重

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府資政辜寬敏。聯合報系資料照片
總統府資政辜寬敏。聯合報系資料照片

台灣制憲基金會董事長辜寬敏稍早拋出震撼彈，呼籲蔡政府面對台灣正名及制憲問題，否則不排除退出民進黨並請辭總統府資政。總統府發言人張惇涵表示，「我們充分了解辜寬敏資政長年的主張，也尊重他的決定。但總統府的立場一直是，修憲的過程當中，需要凝聚社會的最大共識，因此，仍然誠心希望辜資政能夠持續並肩一同努力。」

不過據了解，辜寬敏並非真的要辭資政或退出民進黨，只是希望能夠喚起蔡政府對於制憲正名的重視。

台灣制憲基金會今天舉行「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」民調公布記者會。辜寬敏在記者會尾聲突然起身，並表示，基金會長年推動正常國家制憲訴求，且當前民調已反應人民的心聲，但蔡政府、民進黨至今還是聽不到、看不到任何意見，因此自己要辭去總統府資政，並放棄民進黨員身分。據悉，由於原本記者會原本重點只是公布民調，因此這一番話也讓現場參與者頗為震驚。

總統府發言人 民進黨 辜寬敏

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