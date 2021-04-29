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視障者開路天使退休 惠光感謝總統收養導盲犬

中央社 / 新北29日電
總統蔡英文之前已收養3隻退役導盲犬（見圖），被收養的拉布拉多犬Bella、Bunny與Maru，也成為全球首例加入第一家庭的退役導盲犬。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文之前已收養3隻退役導盲犬（見圖），被收養的拉布拉多犬Bella、Bunny與Maru，也成為全球首例加入第一家庭的退役導盲犬。圖／聯合報系資料照片

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖今天表示，3隻退休導盲犬Maru、Bella、Bunny，可以在總統官邸安度晚年表示欣慰與感恩。他期待社會更接受導盲犬，協助「開路天使」忠誠服務視障者。

每年4月的最後一個星期三是國際導盲犬日（International Guide Dog Day），惠光導盲犬學校28日在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，提到「三寶（指蔡總統收養的3隻導盲犬）」」即將退休的時候，被總統收養毛小孩的過程，引起不少網友溫馨留言回應。

惠光教育訓練組主任彭筱涵今天接受中央社記者電話訪問表示，西元2016年初，當時已當選尚未就任的小英總統想要收養汪星人，卻擔心無法與家裡的「想想」跟「阿才」（總統收養的貓）和平共處，獲悉導盲犬訓練過程會實施對貓咪的減敏訓練，適合收養。

彭筱涵說，狗追貓是天性，對工作犬實施減敏訓練才能在服役時增進穩定度，導盲犬不會因為看見貓受到干擾，甚至因攻擊追貓危及視障者安全。

總統提出收養申請後，全程參與的彭筱涵回憶，蔡總統還親自到導盲犬學校接受訪談與評估，初次與預定收養的3隻導盲犬見面，親切的摸摸汪星人的頭。

她說，Maru是工作犬，原來替台灣盲人重建院的電腦老師張晉豪服務，Bella與Bunny兩姊弟本來就是學校的「公關大使」，屬教育訓練宣導犬，是個性溫和的拉不拉多犬，與總統初次見面也互動良好。

彭筱涵說，總統按流程提出收養申請後，惠光不但專業評估，還讓「三寶」進入總統官邸「試帶（收養前的適應）」，習慣新家的環境與飼主的互動，並提出一些汪星人床鋪、墊子等用品的建議，總統官邸完全採納並妥適照顧。

學校經確認總統與官邸志工們可擔起妥善照顧「三寶」的責任，並完全配合學校建議的照養方式後，於當年10月安排收養安享晚年，至今4年多。

彭筱涵說，這幾年，蔡總統曾帶「三寶」回娘家探視學弟妹，並關心視障者重建過程，與導盲犬的權益。也曾邀請校方帶著現役訓練犬隻去官邸作客，一起與弱勢團體互動。

這時，「三寶」以「退休公關大使」的主人身分迎接學弟妹，彭筱涵說，從明亮的眼神、飽滿的精神，就能感受到總統與三寶間溫馨的親子互動。

惠光校長曾瀚霖今天接受記者電訪時表示，很開心蔡總統收養Maru、Bella、Bunny，「Bella還是我親自命名的，印象特別深刻。」日前從新聞中看見官邸宴請美國前參議員陶德一行人，三寶等也入鏡。「開路天使」退休後，可在總統與官邸志工良好的照顧下，有很棒的環境安享晚年。

曾瀚霖說，校方包括服役、訓練、種犬、教育宣導犬共42隻，還有6隻擔任「終身交換生」贈送給韓國與香港的導盲犬學校。下半年將全力投入訓練犬，希望社會大眾協助照顧、收養退休導盲犬，並邀社會支持友善導盲犬的行列。

導盲犬 收養 蔡英文

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