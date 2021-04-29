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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

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退撫基金今年第一季整體收益數344億 期間收益率5.35％

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

銓敘部今天表示，退撫基金今年第1季整體基金收益數為344.7億元，期間收益率為5.35％，其中自行經營之收益數為139.7億元，期間收益率為4.19％；委託經營之收益數為205億元，期間收益率為6.61％。

銓敘部表示，因新冠肺炎疫苗施打增加，美國通過大規模財政刺激方案，致全球景氣出現復甦跡象，引發通膨升溫的擔憂，導致今年第1季全球金融市場轉趨震盪，惟隨長債殖利率趨於平穩，股市重回偏多走勢，第1季整體基金收益數為344.7億元，期間收益率為5.35％，其中自行經營之收益數為139.7億元，期間收益率為4.19％；委託經營之收益數為205億元，期間收益率為6.61％。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，全球各大央行持續維持寬鬆貨幣政策，有助今年經濟重回成長軌道，而預期新冠肺炎疫情的不確定性，將持續干擾未來全球經濟走勢。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，未來將關注疫情發展及金融情勢變化，適時調整資產配置及操作策略，以維持基金長期穩定之績效。

考試院長黃榮村表示，新冠疫情及美中貿易、科技戰的後續發展，均會對復甦中的經濟產生影響，進而造成市場波動，基金管理會應密切關注各項經濟金融情事變化並妥為因應，以及落實風險管理機制，在兼顧安全性與收益性下，積極維護參加基金人員之權益。

新冠肺炎 疫情 退撫基金

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