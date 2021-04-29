拜登上任滿百日 學者：台美關係沒倒退反而還有進展

美國總統拜登4月29日就職屆滿百日，中央廣播電台及陳文成博士紀念基金會合辦論壇，邀請專家學者針對國際政治、軍事、經濟等三面向，分析拜登就職滿百日來作為對未來美中台關係的影響。台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，他認為未來美中、美台台關係平行化可預期，美國對台雖然未放棄「戰略模糊」，但實際上對台灣的承諾越來越清晰，也引導同盟國家對台議題採取清晰態度，台海情勢未來是印太戰略的關注核心。

賴怡忠說，很多台灣民眾希望美國前總統川普連任成功，擔心拜登執政後的台美關係，但拜登上任以來對台友善的作為，包括駐美代表蕭美琴受邀出席拜登就職典禮、力挺台灣參與國際組織、宣布軍售的時間比川普政府更快、甚至加碼，直到最近還派出資深訪問團訪台，證明台美關係不僅沒有倒退，反而還有進展。

賴怡忠表示，未來美中、美台關係平行化可預期，這是台美關係更健康的發展，而美國在台海的經營中，雖然不會放棄「戰略模糊」的政策，但實際上對台的承諾越來越清晰，進一步引導其他國家對台灣態度和立場，從美日同盟可以看出，美國對台海安全承諾更清晰之後，影響日本對台態度，美澳同盟也一樣。澳洲官員公開表達對台海的關注，台海將成為影響印太的關鍵，台灣的重要性也會愈來愈清楚。