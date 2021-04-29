警紀亮紅燈！黑衣人闖警局、盤查女師上銬 監委都要查

近來警紀案件頻傳，監院高度重視。監察院今天表示，北市松山警分局員警酒後與人衝突，遭黑衣人闖入分局砸壞電腦案件，已由監察委員陳景峻、蔡崇義申請自動調查；此外，女師拒警無故攔查，遭中壢警分局員警上銬送辦，有嚴重侵害人權之虞，該案由監委林國明、蔡崇義、陳景峻申請自動調查。

查案監委表示，台北市政府警察局松山分局日前發生員警酒後與人起口角，遭黑衣人闖入分局中崙派出所砸壞電腦，所長事後聲稱因停電忘記復電重啟監視器設定，導致監視器未拍下當時畫面，但經將監視畫面救回後調查發現，是因所長把檔案格式化，警方已以涉犯縱放人犯及湮滅證據罪嫌，將所長等相關人員函送地檢署偵辦。陳景峻、蔡崇義對此警紀不彰事件表達高度關切，已申請自動調查。

查案監委指出，依日前警方記者會宣稱因停電未能拍下當時監視畫面之說法，對照警方事後調查監視檔案係遭人為刪除，明顯出入甚大，究竟警方有無涉及包庇，掩蓋事實？是否有上級施壓未究責相關人員？滋事黑衣人之人數為何？等問題，將進一步調查。

查案監委表示，日前亦發生民眾酒後分別在屏東市自由路、田寮巷酒吧滋事事件，屏東縣政府警察局屏東分局將滋事民眾帶回處理時，一群黑衣人還追到屏東分局包圍滋事者，顯示類此警察風紀不彰、民眾無懼公權力案例層出不窮；究竟警方績效制度之檢討、法治教育之培育、用人制度之考量是否妥適合法？警員勤務編排是否得當？主管機關有何防弊監督機制及策進作為？均有詳加全面調查瞭解之必要。

次外，4月22日發生教授樂器之詹姓女老師在桃園市中壢火車站商圈前往教室上課途中，遭桃園市政府警察局中壢分局員警無故攔查，並要求出示身分證，因詹師不願配合，而被警方認定其涉嫌妨礙公務罪上手銬、腳鐐送辦。監委林國明、蔡崇義、陳景峻就此警方執法有無過當，表達高度關切，已申請自動調查。

查案監委表示，中壢警分局員警無故攔查步行前往教學之詹姓女老師、要求其出示身分證，並因該師表達之不當言語，而以妨礙公務罪上銬送辦，究該員警對本案盤查執法程序是否符合警察職權行使法之規定？是否違反比例原則？有無侵犯人身自由？內政部警政署對於所屬機關之員警依警察職權行使法第6條規定，所進行之盤查程序，有無相關教育訓練或督導之措施？事關憲法人身自由權之保障，實有深入調查瞭解之必要。