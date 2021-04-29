6公務機關獲「透明晶質獎」特優 蔡清祥：將擴大舉辦

法務部廉政署今下午在國家圖書館舉行「透明晶質獎」頒獎典禮，本次累計有26個機關響應，共評選出9個致力於推動資訊及行政透明、績效卓著的特優機關，期望透過外部第三方公正角色參與評審，全面提升政府的清廉印象，獲取民眾的信賴。

為落實2018年「聯合國反貪腐公約」首次「國家報告國際審查會議結論性意見」第13點「對公共機構進行廉潔評估激勵措施」，法務部自2019年起提出「透明晶質獎」試評獎制度，激勵機關自主檢視廉潔治理成果。

2019及2020年試辦評獎，累計有26個機關響應，2019年選出3個機關、2020年選出6個機關，兩年來共評選出9個致力於推動資訊及行政透明、績效卓著的特優機關。法務部長蔡清祥表示，將擴大舉辦。

各特優機關的首長今親自出席頒獎典禮，由廉政署鄭銘謙署長主持綜合座談，邀請去年試評獎的評審團主席葉一璋副理事長及財政部南區國稅局盧貞秀局長等6位特優機關首長，分享如何呈現機關亮點、參與透明晶質獎對機關的助益、以及對獎項的未來展望。

「行政透明」與「風險課責」是廉政治理的趨勢，法務部正逐步完成「透明晶質獎」試評獎制度的滾動修正，期待將獎項推行至全國各機關，實現「透明晶質獎」的「激勵、承諾、實踐、參與、信賴」目標理念—「讓民眾更信賴廉能施政」。