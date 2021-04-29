華航機師染疫風暴蔓延 黃偉哲：除了搖頭還是搖頭

華航機師染疫風暴持續蔓延，台南市長黃偉哲今表示，對華航的防疫表現除了搖頭之外，還是搖頭，怎會讓疫情變成這樣，是否管理制度鬆散？台灣是一日生活圈，北部出狀況，南部也「挫咧等」，桃園若有需要任何人力、物力，台南都會全力支援。

黃偉哲今下午出席一日志工活動，他受訪時表示，自從華航機師染疫的消息曝光以來，每天都讓大家心驚膽顫，華航的表現令人除了搖頭之外還是搖頭，為何會讓疫情變成這樣，管理制度為什麼這麼鬆散，大家對於自己的防疫怎麼這樣放任，不僅影響自己，也影響到家人，甚至影響到親朋好友。

黃偉哲說，台灣好不容易走出了長榮的紐西蘭機師陰影，走出部桃的陰影，大家想要喘口氣時，卻發現華航的機師出了這個大包，非常遺憾；之前還聽到機師工會要求放寬居家檢疫的天數，希望能減少一點。

黃偉哲表示，雖然發生在北部，但南部也是要提高警覺，加強防疫的力道跟謹慎度，若桃園有任何需求，台南都會全力支援，畢竟大家同島一命，同心協力來抗疫。但對於少數人造成的破口，影響到全民，讓大家非常無法認同。