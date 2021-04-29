中火增燃氣保留燃煤 江啟臣：根本中央霸凌地方

總統蔡英文昨晚在臉書發文，批評國民黨散布中火擴建的假消息，並強調中央、地方一起合作。國民黨主席江啟臣說，中央宣告台中的生煤條例無效，根本是中央霸凌地方，中火新增燃氣機組又保留燃煤機組，將成為世界最大火力電廠。

國民黨昨天在臉書發文，批評「蔡英文讓中火擴建」，蔡總統稍後在臉書回應，批評國民黨散布假消息，雙方你來我往，讓中火空汙議題再次成為熱門焦點。

江啟臣說，蔡總統宣布2050台灣淨零轉型，現在卻在中火新增兩部燃氣機組，同時保留舊的燃煤機組，中火將成為世界最大的火力電廠，這樣要如何達到2050目標？

他強調，盧市長上任後，貫徹前市長林佳龍制定的生煤條例，卻被行政院宣告無效，中市府要求汰舊換新，卻被說是卡「燃氣」，為何通霄電廠可以先拆後建，中火卻不能？

江啟臣質疑，總統說要中央、地方合作，實際上中央宣告地方條例無效，這是合作？還是中央霸凌地方？蔡總統曾說過「在野黨有質疑的權利」，結果國民黨提出質疑，卻被當成抹黑？蔡總統自己說過的話都忘記了。

國民黨立委楊瓊瓔說，蔡總統曾說過台灣不缺電，但中火新增兩部燃氣機組，但原有老舊機組機組不除役、不拆除，只是轉為備用，整體發電裝置容量不就是擴大嗎？只增不減不就等於擴建嗎？