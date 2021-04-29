公務人員繳付退撫基金免稅 立院初審通過

立法院司法及法制委員會今天初審通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案，公務人員依規定繳付的退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅。

司法及法制委員會今天審查公務人員訓練進修法及公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案。

目前軍公教人員退休制度採行「繳稅在前、免稅在後」，而勞工和私校教職員則相反，採行「免稅在前、繳稅在後」，形成不同職域人員自提退休金的課稅規定不一致情形，衍生租稅不公平的疑慮，為了讓公務人員按月繳付的退撫基金費用和勞工每月自願提繳的退休金及私立學校職員按月自提的退撫儲金課稅規定趨於一致，因此比照勞工退休金條例的立法體例。

條文審查時，朝野立委及官員取得共識通過，但對於公務人員退休後所領的月退休金等金額要按何種「指數」調整，及修法通過後的實施日期是今年1月1日還是明年1月1日等條文則保留，送交黨團協商。

在公務人員訓練進修法部分，現行規定各機關學校選送國外進修的公務人員，進修期間，入學進修或選修學分期間為一年以內，但經各主管機關核准延長者，延長期間最長為一年，考試院提出的版本為，入學進修或選修學分期間為一年以內。但經各主管機關核准延長者，延長期間最長為兩年，且應逐年核准，但朝野立委對於條文無法達成共識，因此全案保留送朝野協商。