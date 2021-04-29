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被說不會連任主席 江啟臣嗆林錫耀：我不會讓你得逞

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／POP radio提供
國民黨主席江啟臣。圖／POP radio提供

國民黨主席7月24日改選，國民黨主席江啟臣今天接受廣播專訪，被問到高雄市前市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文會不會參選，江回應，「我不知道你要去問他」；而針對民進黨秘書長林錫耀曾在民進黨中常會表示江啟臣不會連任，江反嗆，民進黨的預估國民黨都不太準確，裂解是他們一貫的做法，「林錫耀我不會讓你得逞的」。

江啟臣表示，民進黨預估國民黨的事都不太正確，但自己不會不爽，「我們氣度比他們大多了，可見他們還是小鼻子小眼睛」。他強調，民進黨的陰謀一直都在，從那時候他和台中市長盧秀燕初選時民進黨就不斷分化、裂解，這是民進黨一貫的做法。

對於朱江密會是不是真的只去送書，江啟臣表示，他真的只送書，親自送是一種誠意，其他就聊一下彼此目前的近況，「我已經宣布參選黨主席，我會當造王者」；對於媒體報導江拿黨主席換支持朱選2024的合作，江啟臣強調並沒有談這些，只談他為什麼要爭取連任，因為改革還需要一些時間來完成，盼2022能勝選、2024可以重返執政。

對於朱立倫是否有表態支持江，江啟臣表示，他們沒有談到這個。

至於高雄市前市長韓國瑜會不會參選，江啟臣說：「我不知道，你要問他」任何人要參選黨主席他都會正面看待黨內民主，其他就是尊重大家的意願和黨員的選擇，對連勝文也是同樣的答案。

江啟臣 民進黨 國民黨

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