批謝長廷言行屢助日？國民黨團：已是漢奸、台奸、叛國

我國駐日代表謝長廷發言屢生爭議，立院外交委員會今邀謝返國專案報告「台日外交關係」，謝卻又以防疫藉口未返台。國民黨團總召費鴻泰今批謝長廷最近的言行讓人覺得是漢奸與台奸，達到叛國的地步，已不配做中華民國駐日代表。

費鴻泰更批評，蔡英文總統竟然附和謝長廷，蔡好像日本殖民地領導，不是中華民國總統，讓全國人民受到羞辱；台灣不是日本的殖民地番邦，中華民國主權獨立，不容許謝叛國言行，蔡羞辱國人，蔡要對支持謝向國人道歉。

因應防疫需求，立院外交委員會今也做出決議，專案報告將展延至5月24日，並立即發函要求謝長廷5月2日之前就要返台，在台居家隔離，準備到立院報告與備詢。國民黨籍外交委員會召委廖婉汝表示，「就等著你（指謝）回來」。

廖婉汝說，邀謝長廷回國報告，是因謝駐日5年言行讓人質疑是「助」日代表，言行沒站在國人立場與國家利益；此外，除核汙水、台日、東海與東奧也有必要說明。

廖婉汝還原，委員會上周五發公文，周一外交部說沒收到，昨天才說因防疫要隔離21天。廖說，疫情指揮中心有旅遊泡泡與特使專案，其實都可處理，問題在於外交部要不要協助讓謝長廷回國備詢，說要專機讓謝長廷回台貽笑大方。

國民黨立委陳以信表示，馬政府時期台日簽下不少協議與備忘錄，在札幌還設辦事處，但謝長廷駐日除臉書推文，沒有任何具體事蹟，駐日成績單不及格，已經不適任應該立即召回；謝可準備回台灣，21天後到立院報告完就不用再回日本。

國民黨團書記長鄭麗文批評，日本要將核汙水排太平洋，俄、韓、陸都抗議，日本全漁聯與環團都反對，中華民國政府態度卻曖昧不明，謝長廷還以不實指控栽贓台灣核電廠替日本開脫，這也是為何邀喪權辱國、公然賣台的駐日代表回台。

鄭麗文也批評，謝長廷言行代表蔡總統、中華民國，但對核汙水的荒腔走板言行遭原能會打臉謝多次，稱謝說法違背事實、沒有專業，也被網友稱是軟殼蟹；結果總統府發言人卻表態力挺，究竟什麼樣的政治考量要這樣昧於良心？