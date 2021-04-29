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中火蓋2燃氣機組 蔡其昌籲盧秀燕「不要卡關」

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
總統蔡英文批評「中火擴建」是假消息，立法院副院長蔡其昌說，中火蓋燃氣機組，是為了取代燃煤，呼籲台中市長盧秀燕不要卡關。圖／蔡其昌提供
總統蔡英文批評「中火擴建」是假消息，立法院副院長蔡其昌說，中火蓋燃氣機組，是為了取代燃煤，呼籲台中市長盧秀燕不要卡關。圖／蔡其昌提供

總統蔡英文在臉書發文，批評國民黨散佈中火擴建的假消息。立法院副院長蔡其昌說，中火新建2部燃氣機組，被中市府卡在都審程序400多天，呼籲盧市長不要用不理性對抗，不讓空氣變好。

國民黨昨天在臉書發文，批評「蔡英文讓中火擴建」，蔡總統稍後在臉書回應，批評國民黨散佈假消息，雙方你來我往，讓中火空汙議題再次成為熱門焦點。

蔡其昌說，中火燃氣機組被中市府卡在都審程序400多天，燃氣機組是為了取代燃煤機組，為什麼不能先拆燃煤機組？因為台中用電量成長，需要北電、南電中送，台中要解決空汙，又要持續招商發展，需要蓋燃氣機組。

中火目前有10部燃煤機組，打算新建2部燃氣機組。蔡其昌說，中火蓋燃氣機組，不是要增加火力發電機組，而是要取代燃煤機組，「沒有10+2」的問題，大家要理性探討。

蔡其昌批評，如果當市長不解決問題，用不理性對抗，不讓空氣變好，不讓台中不缺電，他相信市民無法接受。他呼籲盧市長不要政治對抗，當初選舉提出「空氣換新」，為何要阻擋燃氣機組？希望放下對抗，中央、地方來合作，共同解決空汙問題。

中火 蔡其昌 國民黨

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