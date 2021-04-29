陳吉仲喊三接外推 潘忠政乾笑：請先正視程序正義問題

農委會主委陳吉仲今天在立法院對珍愛藻礁公投領銜人潘忠政喊話，若藻礁影響可以降到最小、又可以順利供氣，應該要評估外推方案。潘忠政受訪聽到陳吉仲說法時，無奈乾笑數聲，認為陳吉仲只是為了配合政策而說話，要求陳吉仲回歸理性及法律層面，正視三接程序不正義問題。

潘忠政說，陳吉仲看起來是為了配合政策在講話，陳吉仲過去在農委會副主委時期掌管藻礁保育業務，現在又升任農委會主委，照理來說對藻礁、三接爭議過程應該非常理解，三接環評通過有嚴重的程序問題，陳吉仲對此應該「好好跟總統表達」，否則當初公投也不會通過，就是因為過程有程序正義瑕疵。

潘忠政說，現在政府迴避關鍵的程序正義問題，卻要民眾及環團適應外推的替代方案，這「已經不是我能夠回答他的了，他一直疏忽形式上的問題」，陳吉仲應該對於執政黨過去程序不正義的部分表示意見。

潘忠政說，三接就是政治決定，如果陳吉仲只站在解決眼前問題的角度，其實是迴避真正的程序正義，「希望他可以回歸理性及法律層面看待問題」。

陳吉仲、潘忠政過去是社運老戰友，也被潘忠政視為可溝通的政府官員，但陳吉仲現在反而要潘忠政考量替代方案，未來還能溝通？潘忠政表示，「我還是一句話」，希望政府回歸法律及民主國家機制，因為公投已經提出來，並有非常明確的訴求，希望政府可以理解，不要在偏離公投主文的角度討論，「這不是我們可以決定」，現在政府卻一直堅持三接外推，「我覺得，唉⋯⋯有些話真的不好說」。

潘忠政說，公投幾乎確定成案，如果政府知道這是不當決策，就要自己檢討過程，盡快尋找彌補方式，不能夠忽視程序不正義的問題，同時還要民眾、環團妥協，連妥協本身也是非常委反法律及程序正義。

針對陳吉仲強調蔡總統不是局外人， 潘忠政說，如果蔡總統不是局外人，請直接表明大潭藻礁現在的破壞是可以接受的，如果蔡總統了解工業港開發將影響水下藻礁168公頃，但認為不是嚴重破壞的話，「請總統直接表明，我就不會再說總統是局外人。」