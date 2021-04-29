勞動節將至 綠委、民團齊呼籲速修5大法案保障勞權

五一勞動節將至，民進黨立委范雲今天同綠委莊競程、賴品妤、洪申翰與相關領域學者專家舉行記者會，呼籲職災保險專法、公益揭弊法、勞動教育促進法、最低工資法、性別平等工作法等五大勞權法案，應盡速立法或訂定子法，以改善勞動環境。

與會者提出的五大訴求重點包括，職災保險專法應盡速訂定24個子法，籌建職災重建中心；公益揭弊法應保障吹哨勞工，勞權不因伸張正義而犧牲；勞動教育促進法應落實勞動教育向下紮根，讓勞權意識遍地開花；最低工資法應落實蔡英文總統政見，保障勞工基本生活水準；最後，性別工作平等法應訂定四周陪產暨親職假，保障親職雙方平等參與。

范雲表示，自己進入立法院以來，除已提出的「增補人權清單」修憲案中將勞動權入憲，針對目前職災保障不足、勞工為公益揭弊卻遭秋後算帳、勞雇雙方勞權意識不彰、最低工資調整趕不上物價、親職參與不平等等議題，也已提出或草擬五大法案，待行政機關提出對案後在立院審查。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，最低工資法是蔡總統2016年競選時政見，在第二任應提出更具體的立法時程，兌現政治承諾；雖然近六年來基本工資每一年都有調整，但透過最低工資制調整法制化、明確化和透明化的立法，將有助於未來最低工資的穩定提高，以讓台灣勞工擺脫低薪的泥沼，並合理分配經濟發展的果實。

台灣鐵路產業工會顧問朱智宇表示，擴大工會陪檢陪同人員是個刻不容緩議題，依照勞動部對現行勞檢法的解釋，產職業工會的人員，無論是幹部或秘書，目前都無法陪檢，如此將導致事業單位更容易應付政府勞檢的監督，進而造成勞工安全，甚至整體公共安全的危機。

朱智宇說，最近台鐵的事件，凸顯出台灣勞動社會的安全意識和教育，甚至是安全文化沒能根深蒂固，因此也盼與會者提出的勞動教育促進法能儘快通過，讓勞動權益以及職業安全的概念深入國人的意識，這才是能根除我國各種公共安全意外的正辦。