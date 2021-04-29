【重磅快評】沒人怪樂樂，怪的是小英的領養特權與心態

蔡英文總統領養的工作犬「樂樂」曝光後，被立委質疑認養過程有特權，動保團體也認為總統領養動物應推廣認養流浪犬。不過，外界的一切質疑，全被蔡英文臉書貼出的文青體打敗；蔡英文說，狗狗不應受到攻擊。

沒有人責備狗狗！外界質疑的是蔡英文的領養特權和領養心態。但通過文青體的巧妙嫁接和移轉，外界對蔡英文的一切質疑，都變成了對狗狗的狠心攻擊。

當蔡英文告訴「樂樂」：「不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心」時，立委對蔡英文領養特權的詰問和動保團體對蔡英文領養心態的檢討，都變成了讓「樂樂」不開心的罪魁禍首！誰讓毛孩不開心，罪大惡極！

當蔡英文接著告訴另外三隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru：「不論你們年紀有多大，我都會愛你們，更要謝謝你們在年輕時的奉獻」時，外界對認養程序與認養對象的討論，都變成了對導盲犬和搜救犬付出一生後安享晚年照護和愛護權利的冷血剥奪。誰不讓毛孩受照顧，可惡至極！

何況，只有蔡英文可以給狗狗們總統級的愛護，那許多排隊登記篩選後還搶不到的民眾，到底在抱怨什麼！

外界對蔡英文的質疑，都被蔡英文說成是狗狗因為政治扭曲而受到攻擊，希望狗狗不會不開心。但蔡英文一方面說搜救犬的晚年「需要我們花心思照顧、陪伴」，另一方面又說相信狗狗們「也常包容我沒時間陪他們太久」。

比起流浪犬，長期與人們相處的工作犬，晚年的確更需要人們的陪伴。但蔡英文沒時間陪伴，狗狗會包容的；只有外界質疑蔡英文時，狗狗才會不開心。

外界也注意到陳水扁認養的「勇哥」、馬英九認養的「馬小九」都是流浪犬，而蔡英文認養的四隻狗都是超級搶手的明星退役工作犬。難怪外界會對蔡英文的領養特權和領養心態同聲質疑。

至於陳水扁和馬英九競選時曾有「土狗」和「貴賓犬」的隱喻戰爭，適不適用在蔡英文對明星工作犬或流浪狗的領養選擇上，那已是另一個層次的問題了。

不過，蔡英文請出了「蔡想想」和「蔡阿才」兩隻浪浪神救駕，透過這兩隻流浪貓表明，沒有排斥動保團體關切的流浪狗。但蔡英文已經沒時間陪伴「樂樂」們，大家都希望「蔡想想」和「蔡阿才」不會因為同樣沒人陪伴而憂鬱。

蔡英文還特別強調「領養過程一切依法申請」。其實質疑領養特權的立委魯明哲也認為不太可能是由總統府下令，但至少也是「消防署要拍總統的馬屁」，特別修改內規，量身打造「樂樂條款」，為蔡英文開綠燈。

果然，特權還需總統開口，已是等而下之；不待開口而有人仰體上意、量身打造，那才是真特權！