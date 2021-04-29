陳吉仲喊話要潘忠政考慮三接外推 護航總統不是局外人

行政院最快下周公布三接外推一公里的替代方案，珍愛公投領銜人潘忠政表示絕對不會接受。農委會主委陳吉仲今天在立法院喊話，潘忠政應該「平心靜氣」看替代方案對藻礁有無影響，如果可以將影響降到最低、又可以增氣減煤，「這才是我們要的方案」，還說蔡總統很關心藻礁，「不是局外人」。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會備詢，立委提及藻礁議題，陳吉仲說，很多學術界擔心藻礁公投無論過或不過，都會對環境生態永續、能源政策造成全面影響，大家正在積極尋找不同方案，此外學術界、環團等許多人都很焦慮，希望在藻礁議題上可以獲得雙贏。

陳吉仲說，4月22日蔡總統接見環團，潘忠政邀請蔡總統到大潭藻礁現場觀看，蔡總統從頭到尾都很關心，也多次交代各部會，在此議題當中要達到保護藻礁目標，「所以總統當然不是局外人，所有人都是局內人」，如果因此造成能源轉型困難，三接做不下去，甚至四、五接都做不了，天然氣發電將會遇到挑戰，沒有增氣減煤無法排碳，何況2050淨零碳排，層層影響都是全面性。

陳吉仲說，現在應該回頭檢視政府、學術界跟環團所建議的可能替代方案，並且評估去採納，「要請潘忠政老師、陳昭倫老師，平心靜氣的看對藻礁有無影響」，若影響可以達到最低，又可以讓天然氣接收站只晚個一、兩年時間，但還是保護到藻礁，天然氣也可以上來，「這才是我們要的方案」。

立委何欣純說， 政府也在評估外推替代方案，希望時程在可以控制且可以努力的狀況下，達到增氣、減煤的能源政策方向，盡速找到雙贏方案，行政院說替代方案可能在五月底拍板定案，應該要盡快，清楚讓國人了解，而且這還牽涉到台灣西半部空品問題。

陳吉仲說，時程上會盡快，他自己就住在台中大里旁邊，過去透過增氣減煤，符合空品的日數已經逐漸增加。