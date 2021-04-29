影／中火惹議！盧秀燕回應總統：拜託管管台電

蔡英文總統昨晚在臉書PO文，以「折線圖打臉假訊息！」指國民黨卻帶頭散播不實資訊，期待中央地方合作，早一天燃氣，就少一天燃煤。對此，台中市長盧秀燕今天說，中火減煤最有成效的二年在她市長任內，她要拜託總統總統二事，中火減煤是不夠的，中火最近又偷開，盼能管管台電，拜託總統予以監督，中央與地方繼續努力，減煤、減碳改善空汙。

蔡英文總統在臉書上PO文，折線圖會說話，從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

蔡英文表示，民進黨執政團隊積極減煤增氣、落實能源轉型，是為了國人的健康和用電需求。若國民黨不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，那你們的能源政策到底是什麼呢？期待，中央地方合作，才是解決問題的方式。早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。

盧秀燕今天上午參與市定古蹟台中西屯張廖家廟修復及再利用工程開工典禮。她回應總統臉書說，台中火力發電廠減煤最有成效的2019年、2020年減到1200萬噸，是在她市長任內，表示過去這二年，市府積極要求中火減煤、減碳、關掉機組的策略最奏效的，也因此希望總統繼續支持台中市府要求中火減煤、減碳。