影／中市國民黨團批蔡英文 以臉書抹黑在野黨很失格

蔡英文總統昨天針對能源政策質疑國民黨，她表示，非常遺憾，全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。要討論台中火力發電廠，核心問題只有一個，就是減煤減空汙。只有這樣，才能達成台中市民期待空氣品質改善的願望。

台中市國民黨團陳政顯說，蔡英文總統身為國家元首，大小事情管的事情太多了，可能累到忘記時間點，前市長林佳龍任內有減煤，但台中市長盧秀燕上任後減煤幅度更大，元首忘了地方縣市首長治理能力不輸國家元首，讓台中恢復少有的藍天，通霄電廠可以先拆後建，為何台中中火不能？難道中部人跟蔡總統有仇嗎？蔡總統忘記台中人了嗎？呼籲總統清醒一點，是台中人不重要，還是中部人不重要？

台中市大烏龍區民進黨議陳世凱說，台中燃氣機組上線，燃煤量就會減少，這是必然的，為何燃煤機組無法拆除？這是國安問題，台灣燃氣存量只有一周，又有強勁對手在對岸，如果台灣沒有放足夠燃煤機組，萬一被包圍或有國安危機，甚至兩三個颱風，導致天然氣無法進口。

陳世凱表示，中火不拆是以備不時之需，平常有足夠燃氣機組，就不必真正燒煤炭，有國安危機時再去啟動中火，這是得正視的問題，並非不拆燃煤，呼籲市長盧秀燕不要再卡燃氣。

台中市議會國民黨團表示，身為總統卻在臉書粉絲專頁以莫須有的方式抹黑在野黨，這不僅有失格調，也顯示總統所獲得的資訊有所偏頗。

台中市法制局長李善植「親上火線」在蔡英文臉書回應，「感謝總統肯定盧秀燕市長2018年上任後要求中火減煤的成果！但另一方面，也麻煩總統約束一下環保署，您都要求中火減少燒煤了，環保署竟然還幫中火護航，讓二、三號機組起死回生重新燒煤⋯這像話嗎⋯⋯？」李善植還補了一槍說，「此外，如果總統真的要中火減煤，幹嘛放任行政院宣告台中生煤自治條例（要求中火減煤的自治條例）無效！」有網友回應：「同意」。

蔡英文臉書表示，折線圖會說話，歡迎大家比較從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤！