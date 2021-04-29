財委會未確定議事錄 國務機要費除罪化擇期再審

立法院外交及國防委員會今天原本排定邀請駐日代表謝長廷報告台日關係，但謝長廷以疫情因素無法返國出席。會議召委、國民黨立委廖婉汝在會中宣布，因為謝長廷無法出席，5月24日再安排相關議程，她今天就會將開會通知單給謝長廷和外交部，要求謝長廷5月2日前要返台進行隔離相關措施後再到立院，隨即宣布散會。

2021-04-29 09:24