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財委會未確定議事錄 國務機要費除罪化擇期再審

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院財政委員會昨天審理有關國務機要費除罪化的「會計法」99條之1修法，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。圖／本報系資料照
立法院財政委員會昨天審理有關國務機要費除罪化的「會計法」99條之1修法，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。圖／本報系資料照

立院財政委員會昨天審查攸關國務機要費除罪化的「會計法」修法，引發朝野立委衝突。財委會今天審查「房屋稅條例」修正草案，召委曾銘宗表示，昨審議過程倉促、不符合程序正義，暫時不確定議事錄。民進黨團總召柯建銘表示，黨團內部討論後，認為程序正義要嚴謹，將擇期再排審，不希望留下瑕疵，但該案一定要往前走，是民進黨明確的方向。

財委會於4月15日排審「會計法」第99條之1條文修正草案，因國民黨團杯葛，朝野黨團協議，22日先舉行公聽會，28日審查此案。財委會昨天審理此案時，國民黨立委紛紛透過發言表達反對修法立場，朝野立委一度爆發全武行，現場混亂。

民進黨籍召委郭國文在混亂中宣布，全案送出委員會。國民黨團再次表達抗議，質疑郭國文未宣讀修法條文，逕自宣告法案審查完竣送出委員會，完全違法的議事程序，不承認法案審查過程的合法性。

曾銘宗今天在財委會裁示，昨天審議「會計法」過程倉促、不符合程序正義，暫時不確定議事錄。據了解，朝野立委已有共識，今天暫時不確定議事錄，「會計法」修法將擇期再審。

民進黨 國民黨 郭國文

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