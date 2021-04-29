展現研究能量 國合會、海委會攜手美智庫合作國際倡議

財團法人國際合作發展基金會今天表示，國合會、海洋委員會及美國智庫史汀生中心（Stimson Center）合作投入「氣候與海洋風險脆弱性指標（The Climate and Ocean Risk Vulnerability Index, CORVI）」國際倡議，以我加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯首都巴士底市（Basseterre）為首次合作研究標的，希望逐步建構全球共通風險指標，以利全球發展資源進行更有效率的分配及運用，為永續及創新共盡心力，同時展現我國研究與科技能量。

國合會表示，氣候變遷為全球各地帶來的衝擊不言可喻，為了預防極端氣候帶來的災害及強化國家韌性，世界各國皆投入建立氣候風險指數的研究，以確保資源能有效投入，然而發展中國家缺乏研究資源，使原本基礎建設不足的城市在氣候變遷的威脅下更顯脆弱，亟需相關標準提升災害預防效率並強化氣候韌性。

國合會表示，為了協助發展中國家對抗氣候變遷，史汀生中心針對發展中國家開發精準小尺度之沿海城市CORVI，創新整合「環境」、「財務」及「政治」三大領域數據，建立適合發展中國家之風險評估工具，做為施政規劃及各項投資參考。

國合會表示，國合會作為我國官方援助機構，深切瞭解精準辨識風險，以利妥善規劃有限援助資源做更適切運用的重要性，因此規劃運用多年發展援助經驗，結合海委會的海洋領域專家及史汀生中心的研究方法與關係網絡，共同投入CORVI國際倡議；國合會負責協調克國環境部及永續發展部在當地展開實地調查並蒐集數據資料，再提供海委會研究人員依據史汀生中心所開創的CORVI方法論進行分析，以建立該城市之氣候與海洋風險指標。

國合會表示，史汀生中心致力於推動創新研究，包括CORVI研究在內，除獲美國賓州大學「全球政策智庫指數報告」評選為全美10大智庫外，在創新及典範發展智庫評比中更獲第二名。目前該中心已在聖露西亞、牙買加、肯亞、坦尚尼亞、斐濟、菲律賓及孟加拉等國陸續建立沿海城市的氣候與海洋風險脆弱性指標。