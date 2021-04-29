侯友宜要中央說清楚 原能會：核二排放廢水符合標準

駐日代表謝長廷指出核二廠排放廢水入海含氚及其他重金屬，新北市長侯友宜昨受訪時指出，中央應該說明清楚，核二廠廢水中這些物質佔多少。原能會表示，以核二廠去年放射性廢棄物排放結果為例，檢測結果均符合法規標準。

侯友宜表示，核二廠排了廢水，氚、鈷、銫到底有多少、含量有多少、符不符合標準，為什麼會把這個廢水排進台灣海峽，政府有責任先把自己釐清楚，並面對國人說清楚講明白。

原能會指出，核電廠放射性廢棄物處理以高規格嚴謹方式審慎處理，台灣核能電廠運轉跟全世界所有電廠都一樣，運轉維修過程中或多或少會產生放射性的廢水，但都經過吸附、蒸餾、除礦等方式，去除放射性物質，儘可能回收處理。

原能會說，無法經過過濾和吸附處理的氚水與微量放射性物質，會確認符合法規標準並採取合理抑低措施後，才會排入海洋，也會要求各核電廠在排放口設置有輻射監測警報器，原能會輻射偵測中心也平行監測，結果均符合法規標準。

原能會表示，去年核二廠經由廢水排放之核種包含，鈷-58（2.0E+07貝克）、鈷-60（1.18E+08貝克）、銫-137（1.79E+07貝克）、銫-138（4.82E+05貝克）等，對民眾造成有效劑量0.124微西弗，僅約為民眾劑量限值1毫西弗的萬分之一，民眾可安心。

原能會指出，有把國內核電廠放射性廢水排放資訊，在官網公開透明揭露，供社會大眾查詢，同時以公開、透明、專業立場，嚴格監督核電廠執行各項安全作業。