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影／立院要求謝長廷提前返台檢疫 5月24日到院報告
駐日代表謝長廷日前針對日本政府決定將核廢水排入海決定的相關發言，引發在野黨不滿。立法院外交及國防委員會國民黨召委廖婉汝排定議程安邀請外交部部長、駐日代表、行政院原子能委員會主任委員等人員到院報告「台日外交關係之發展與未來展望」並備質詢。
面對要求謝長廷返國報告一事，上午外交部長吳釗燮表示，詢問疫情指揮中心關於謝長廷返國事宜，疫情指揮中心指從疫情相對嚴重的地區返國，必須經過兩個禮拜的隔離及一個禮拜的自主管理健康管理。但外交及國防委員會今天即安排謝大使到院報告，吳釗燮表示因疫情管控因素，謝大使是無法返國備詢。
隨後，外交及國防委員會召委廖婉汝，因謝長廷無法出席宣布散會，同時行文要求謝長廷5月2日前返台接受居家隔離，5月24日到院報告「台日外交關係之發展與未來展望」。
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