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謝長廷不來！外委會召委宣布5月底再開會「相信謝訂得到機票」

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮在召委宣布散會後離席。記者徐偉真／攝影
外交部長吳釗燮在召委宣布散會後離席。記者徐偉真／攝影

立法院外交及國防委員會今天原本排定邀請駐日代表謝長廷報告台日關係，但謝長廷以疫情因素為由無法返國，會議召委、國民黨立委廖婉汝在會議中宣布，因為謝長廷無法出席，5月24日再安排相關議程，她今天就會將開會通知單給謝長廷和外交部，請謝長廷5月2日前要返台進行隔離相關措施，隨即宣布散會。

廖婉汝說，外交部昨天以防疫為理由，稱謝長廷無法出席，但她早就針對今天的會議發文，因此她昨天發文衛福部，詢問若要謝長廷5月24日報告，是否最晚5月2日要回來，衛福部表示可以，因此她今天公開把開會通知單給外交部和謝長廷，請外交部和謝長廷之後再來備詢，因此今天散會。

廖婉汝還轉頭對著外交部長吳釗燮說，部長，「你告知謝代表5月2日之前一定要回台灣」，「我相信他訂的到機票」。吳釗燮表示，會轉達。

謝長廷 外交部 吳釗燮

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