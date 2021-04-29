聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝長廷不來！外委會召委宣布5月底再開會「相信謝訂得到機票」
立法院外交及國防委員會今天原本排定邀請駐日代表謝長廷報告台日關係，但謝長廷以疫情因素為由無法返國，會議召委、國民黨立委廖婉汝在會議中宣布，因為謝長廷無法出席，5月24日再安排相關議程，她今天就會將開會通知單給謝長廷和外交部，請謝長廷5月2日前要返台進行隔離相關措施，隨即宣布散會。
廖婉汝說，外交部昨天以防疫為理由，稱謝長廷無法出席，但她早就針對今天的會議發文，因此她昨天發文衛福部，詢問若要謝長廷5月24日報告，是否最晚5月2日要回來，衛福部表示可以，因此她今天公開把開會通知單給外交部和謝長廷，請外交部和謝長廷之後再來備詢，因此今天散會。
廖婉汝還轉頭對著外交部長吳釗燮說，部長，「你告知謝代表5月2日之前一定要回台灣」，「我相信他訂的到機票」。吳釗燮表示，會轉達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言