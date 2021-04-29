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「蔡英文自稱中火減煤王」包正豪：人要多無恥才做得到

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統昨天在臉書表示，自己任內將台中火力發電廠減煤600萬噸，是中火減煤王。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統昨天在臉書表示，自己任內將台中火力發電廠減煤600萬噸，是中火減煤王。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統昨天在臉書表示，自己任內將台中火力發電廠減煤600萬噸，是中火減煤王。淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，蔡英文這句話隱含的暗示是「蔡英文推動中火減煤」，是一句沒有說出口的謊言；中火之所以能夠在2019年以後大幅減少使用煤炭，是因為台中市長盧秀燕，而蔡英文在臉書上居然還堂而皇之地指責國民黨造謠，「人到底要多無恥，才能做得出這種事」。

包正豪臉書指出，為什麼民進黨經常給人「說謊」和「愚民」的印象，經濟部公布的中火減煤統計內宣圖片就是最典型例子，中火減煤的背景為台中飽受燃煤空汙影響，民怨四起，盧秀燕強力要求中火降載，甚至祭出處罰，但經濟部不講，就是要愚弄民眾。

包正豪說，更可惡的是中火減煤，但全國發電燃煤量卻增加，這代表蔡英文政府的能源政策，必須用燃煤來補償核電缺口，但卻用中火減煤來自我標榜，一副好像努力降低空汙的樣子；運用語言邏輯來誤導民眾，這就是蔡政府的統治手段。

包正豪表示，這是一個充滿謊言而虛偽的政府，無怪乎要編列這麼多預算做政策行銷，因為如果不說謊不誤導，這個政府的醜惡就無法遮掩啊，「蔡英文，妳不是中火減煤王，妳是治國唬爛王，一個不唬爛就不會治理國家的傢伙」。

中火 蔡英文 包正豪

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