謝長廷今天不到立院備詢！ 外委會召委：拒收假單

我駐日代表謝長廷針對日本政府決定將核廢水排入海決定的相關發言引發在野黨不滿，立法院外交及國防委員會今天議程安排要謝長廷返國報告，不過，外交部次長曹立傑昨天表示，謝長廷今天不會在立法院備詢，也不會以任何形式備詢。外委會國民黨籍召委廖婉汝說，外交部有送假單到委員會和立委辦公室，但她拒收。

立法院外交及國防委員會今天議程安排邀請外交部部長、駐日代表、行政院原子能委員會主任委員等人員報告「台日外交關係之發展與未來展望」，並備質詢；議程上周曝光後，要求謝長廷回國聲浪不斷，有人認為時間太匆促，不夠完成隔離，也有在野黨立委要求他以視訊方式備詢。

民進黨立委劉建國昨天詢問，謝長廷今天會不會回國備詢？外交部常務次長曹立傑表示，外交部國會室有收到通知，但因為牽涉到疫情，所有人員回國要有十四天隔離期。劉建國追問，謝長廷到底會不會列席委員會？曹立傑說「不會」；劉建國再問會不會用任何形式備詢？曹立傑也說「不會」。

國民黨立委溫玉霞說，外國人都可以「外交泡泡」來台，為何外交官不能循此方式返台？既不尋求泡泡，也不透過視訊，外交部顯然在掩護謝長廷的爭議言行。她質疑總統府是否已定調要力挺謝長廷，所以外交部長只好親自備詢，替謝長廷抵擋民意怒火；堂堂一個外交部居然奈何不了一位「助日」代表，外交部顏面盡失、士氣重挫。

民進黨立委趙天麟表示，召委做這樣的安排本來就不適切，違反防疫規定，視訊備詢也史無前例，適法性有問題，規定就是備詢要親自到場，即便去年疫情嚴峻時，立法院也不敢貿然進行視訊備詢，有資安疑慮，所以才有規定要本人親自到，召委可以現在安排下個月的議程找謝長廷備詢，且外交部和謝長廷也表示意願，這樣就能解決一切的問題。

此外，新北市長侯友宜昨天表示，核二廢水排放都在新北近海，中央應該說明清楚，氚、鈷、銫這些物質到底有多少？是否符合標準？政府有責任先釐清，這樣排放廢水究竟是對是錯。侯也說自己並非專家，期待專家站出來，大家把資訊公開檢視討論。