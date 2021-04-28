蔡英文質疑國民黨：燃煤燃氣都不要 能源政策是什麼？

蔡英文總統今天針對能源政策質疑國民黨，她表示，非常遺憾，在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。要討論台中火力發電廠，核心問題只有一個，就是減煤減空汙。只有這樣，才能達成台中市民期待空氣品質改善的願望。

蔡總統說，在她任內，大量減少中火的燃煤使用量，就是為了減煤減空汙。投入預算改善中火機組的環保設備，也是為了減煤減空汙。接下來要設置燃氣機組，更是為了再進一步減少燃煤。

蔡總統也在臉書提供折線圖，她說，歡迎大家比較：從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

蔡總統說，討論公共議題，應該本於事實，不應該造謠。民進黨執政團隊積極減煤增氣、落實能源轉型，是為了國人的健康和用電需求。若國民黨不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，「那你們的能源政策到底是什麼呢？我也期待，中央地方合作，才是解決問題的方式。早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。」