避免「偉慈真君」再現 李乾龍提醒中常委發言要有水準

中廣董事長趙少康今赴國民黨中常會演講。由於上周在專題演講中，中常委謝坤宏發言指國父孫中山得道成仙，法號「偉慈真君」，引發黨內譁然；黨秘書長今天在演講前召集中常委，提醒「發言要有水準」。而總共有4位常委發言，並未如預期的唇槍舌戰，場面還算平和。

趙少康在演講中批評民進黨執政不利，但國民黨卻還是選輸，主因是不團結。不過國民黨中常委林金結則反嗆1996年的台北市長選舉，是因趙少康脫黨參選才導致國民黨分裂。

林金結直言，國民黨因為不團結而輸掉選舉，首次就是1996年的台北市長，趙少康脫黨和黃大洲、陳水扁競爭；第二次是宋楚瑜和連戰分裂在2000年輸掉總統。另外因為謝深山輸掉台北縣長也是因為不團結，才讓蘇貞昌有機會。

林強調，國民黨基層團結，是高層不團結，如何凝聚高層團結才是重點。趙少康要回來黨內都張開雙臂歡迎，但趙沒說自己回來要如何操盤2022，「如果你能帶領2022，那我第一個支持你選總統」。

趙少康坦言，競選台北市長時，的確他和黃大洲的票加起來贏陳水扁，「但選舉結果我是第二明，所以是第三名害到第二名，他不選我就贏了」。

至於如何帶領2022，趙少康說，提名的人對了，選舉就贏一半，接下來就是政策以及要怎麼號召支持者出來投票。

而謝坤宏這次發言仍維持個人風格，以「本是同根生，相煎何太急」開頭。他說，趙少康今「登國民黨壇，做救民法」，趙的真法已經批露出民進黨的腐敗了，也展現了孫中山的再造中華、少康中心的精神。他還說，因為趙很有可能是2024的總統，「希望到了那一天你可以『行王道，布德政，止殺戮』」。趙少康也在演講中回應謝，希望國父得道成仙了。