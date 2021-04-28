會計法修正草案爭議中付委 國民黨團：重蹈一分瑩事件

立院財委會今再排審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1修正草案，在國民黨團抗議聲中，民進黨籍召委郭國文宣布將該案送出委員會，相關議事程序遭質疑有瑕疵。國民黨團下午發出聲明批評，民進黨眼中還有民主、法治？

黨團人士表示，明天委員會不會確認今天議事錄，讓凍結修法程序，釐清爭議；也做好民進黨團周五在院會逕付二讀的準備。

國民黨團表示，今天郭國文主持議事，不僅未宣讀修法條文，逕自宣告法案「送出委員會」，完全違反議事程序，國民黨團不承認法案審查過程的合法性。

國民黨團指出，今天修法過程重蹈2016年10月5日民進黨籍衛環委員會召委陳瑩「一分瑩」事件，當時同樣未宣讀條文，以一分鐘通過勞基法「一例一休」修法，是一個違法的議事程序，最後必須重審。

國民黨團表示，國民黨團堅絕反對為貪污個案除罪修法，若民進黨團要為「海角七億、貪污犯」、前總統陳水扁除罪，請開大門走大路，不要一再以多數暴力踐踏司法；蔡英文總統若認為陳水扁無罪請以正式提案修正「赦免法」，為扁脫罪。

國民黨團也提醒，民進黨團不要以權勢要求議事人員做出不符事實的委員會議事錄登載，讓議事人員誤觸法網。