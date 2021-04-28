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王炳忠等人「共諜案」獲判無罪 新黨：檢察官勿再上訴

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新黨王炳忠（左起）、侯漢廷、林明正。本報資料照片
新黨王炳忠（左起）、侯漢廷、林明正。本報資料照片

台北地方法院判決新黨前發言人王炳忠等人無罪，新黨下午發出聲明表示，感謝法官堅持正義、無懼當道，堅持司法獨立審判，對此一正義判決敬表飲佩，也請檢察官勿再提起上訴。

新黨批評，民進黨所炮製的國安法根本是刑法一百條的「有罪推定」版，比原本的刑法一百條更昧理誅心，遺禍國人；民進黨在野時以民主進步的口號攫取政權，執政後卻以獨裁尊政的方式整肅異己，誅連無辜。

新黨質疑，綜觀起訴書全文，王炳忠等人唯一「罪証確鑿」罪行只有「反對台獨」和「追求統一」，此外完全沒有任何証據証明王等人竊取機密或危害國家安全，完全是先射箭再畫靶，充滿羅織與構陷。

新黨表示，除涉共諜案周泓旭外，王炳忠等人當初統統是以「証人」身分被非法搜索、逮捕和偵訊，在程序上存在侵犯人權和違憲的重大爭議與瑕疵，此例若開，將為民進黨大開整肅異己的方便之門，實係人權與民主的倒退。

新黨聲明，司法是維護正義旳最後一道防線，感謝承審法官堅守法治、不懼强權的勇氣；正告民進黨當局，停止打壓不同意見，切莫玩火自焚，否則必將面臨民意反噬。

新黨 民進黨 王炳忠

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