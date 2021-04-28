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蔡英文：因應數位集權挑戰 政府持續精進立法與科技
民進黨中常會今天邀請智慧科技法律政策研究中心主任江雅綺以「從美中科技戰談維護台灣的科技與數位主權」為題進行專案報告，報告提到，美國近年對數位產業有新的討論，包括對於大型數位平台業者，美國司法部曾討論限縮「通訊端正法（CDA）」中對社群媒體言論免責的保護條款。
民進黨主席蔡英文在聽取報告後表示，今天的簡報議題確實是各國之間非常重要的議題，在科技走向數位化的時候，再加上有不同衝突存在的情況下，數位的問題變成是每個國家、尤其是經濟發展進度比較高的國家的重要挑戰。
蔡英文說，很感謝江雅綺今天分析美國川普到拜登政府在數位挑戰部分，所做的國家戰略方向說明，也明確指出歐美國家積極因應數位集權主義的相關作法，非常值得參考。「對我們來講，這些也是我們的挑戰。」
蔡英文說，「所以我們在能源、數位及產業方面，在推動轉型之餘，也必須要面對科技、數位時代的很多挑戰，包括國家安全的挑戰，我們持續精進立法跟科技，同時也會加強與價值共享的國家合作。」
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