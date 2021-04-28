趙少康要組影子內閣 邀江啟臣、朱立倫、韓國瑜合作

中廣董事長趙少康今天赴國民黨中常會演講，他批評民進黨宛如三新集團：「新威權、新貪腐、新黨國一體」，抱著「仇中」神主牌掩飾執政的無能；民進黨做得這麼爛，國民黨卻會輸，都是因為不團結，他盼有一天能和黨主席江啟臣、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等人組成「影子內閣」，重新贏回人民信心和執政權。

趙少康表示，國民黨以黨建國，民進黨則是以黨竊國，搶地盤、搶位置、派系分贓、吃相難看。2000年，前總統陳水扁第一次執政，8年充分曝露民進黨只要金權不顧人民，現在蔡英文總統又完全執政、完全亂政，還變本加厲，什麼話都敢說、什麼事都敢做。

趙少康批評，民進黨宛如三新集團「新威權、新貪腐、新黨國一體」，抱著「仇中、反中」及「反核」的神主牌掩飾執政的無能，更將「親中」帽子戴到國民黨頭上，結果自己執政的經濟比馬英九時期更依賴大陸，還利用網軍撕裂社會，將台灣推向「兩岸危機」及「能源危機」的臨界點。

趙少康還說，民進黨大搞「四不一沒有」的愚民政策：「不能制衡、沒有公理、沒有是非、沒有照顧弱勢者的生活、沒有尊重民主、沒有對和平的堅持」，每想到此，就讓他想起國父孫中山所說的「午夜思維、痛心疾首」。

趙少康感嘆，民進黨做得這麼爛，國民黨選舉怎麼還會輸？原因是國民黨太老太保守、不敢突破、沒有心意、墨守成規、抱殘守缺、不接地氣，以及離人民太遠，「國民黨不能發揮制衡作用，我們的下一代怎麼辦？國民黨又該怎麼辦？」

趙少康質疑，國民黨真的知道民眾心裡想什麼嗎？國民黨已經在野，卻不能38位立委一條心，走上街頭、成為戰將，「國民黨人多的時候聽民進黨的、國民黨人少的時候也聽民進黨的」，國民黨在野有走上街頭的勇氣嗎？在野黨就該有在野黨的樣子。

趙少康說，國民黨到最後年輕人不支持、年長的人也不支持，明明應該親美和中，對北京的立場就是友好不討好、不必卑躬屈膝、大家平起平坐，還被打成親中賣台，「大家不要忘了，台灣2300萬人民才是我們的人民，我生於斯、長於斯，靠的就是台灣」。

趙少康強調，國民黨團結都不一定會贏，不團結一定輸，一定要痛定思痛、徹底改革，他認為「人對了，政策對了，就贏了！」黨一定要進行三大改造「政策、團隊、制度」。

趙少康談到國民黨未來的政策，他認為應該要有八大方向：「兩岸和平、經濟繁榮、社會正義、永續發展、照顧青年、改革教育、中美等距、尊重文創」。連AIT官員都希望國民黨能發揮制衡的力量，所以國民黨應該恢復在華盛頓設辦事處、北京也要設辦事處，當初鳳梨問題到底是政策問題還是真的有蟲，就應該馬上溝通、馬上解決。

至於組織，趙少康則說，必須內造化、柔性化、扁平化，主席執政時總統可兼職，在野則需要專職，至於中常會則應該更精簡。趙少康語重心長地說，他有一個夢，「有一天江啟臣、朱立倫、韓國瑜、趙少康以及其他重要的國民黨人物，可以團結一致」，大家手拉著手站成一排，在不同的崗位上奮鬥，告訴大家這就是國民黨的「影子團隊、影子內閣」，把黨員對國民黨的信心找回來。

在兩岸關係上，趙少康強調，和平或戰爭從來都不是選擇題，和平是唯一的選擇，更是領導人最重大的使命，是對人民最崇高的承諾，國民黨一定要振作起來，在民進黨掌控預算、媒體、網軍之下，不團結不能贏，不奮鬥不能贏。在艱難的此時此刻，更應該記取國父孫中山遺訓：「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日。」