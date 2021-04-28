民進黨5月16日說明會起跑 蘇貞昌要帶撞球桿上陣

民進黨將於5月中啟動逾300場「台灣政進步」施政說明會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會表示，首發聲將於5月16日舉行，另5月22日起將於北中南舉行三場由「百工百業」組成的「社團領袖座談會」。知情人士指出，蔡英文總統將親自參加。

目前預計有四項公投將進入8月28日投票，包括反萊豬、護藻礁、重啟核四及公投綁大選。民進黨日前已經由蔡總統定調不提出對案公投，因此預計於說明會向支持者宣傳「投下四個反對」，由於行政院是政策負責單位，蘇貞昌也將帶著招牌撞球桿上場。

最近有立委透露，近日黨中央調查立委舉辦說明會場次，並希望邀請蘇貞昌到場，也要求立委調整時間配合。不過是否邀請蘇貞昌或副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅等政治明星到場，要視立委意願而定。

此外，雖然部分立委對於邀請對象心有所屬，不過也有立委說，由於民進黨沒有自己提出公投對案，論述非常不容易，一定要有政治明星幫忙站台助講，否則氣氛很難炒熱，不管誰來幫忙講都可以。