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民進黨整理今年13次民調 各年齡層支持度都領先他黨

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席民進黨中常會，進入會埸前揮手向媒體打招呼，面對媒體的喊話，只揮揮手未回應。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統今天出席民進黨中常會，進入會埸前揮手向媒體打招呼，面對媒體的喊話，只揮揮手未回應。記者邱德祥／攝影

民進黨中常會今天公布內參調查數據，就中央黨部今年做的13次民調統整，分析民進黨支持者的性別、年齡，訪問共1萬3000多人，秘書長林錫耀指出，該調查與外面媒體機構民調有落差，主因是針對政黨支持度，外面民調不提示小黨，但民進黨民調會提示所有政黨，因此小黨的支持會高一點，但民調數字較為穩定。

根據該調查，民進黨在各年齡層的政黨支持度都領先，20至29歲以下的青年支持度方面，排名依序是民進黨、時力、民眾黨、國民黨。30至39歲方面，排名是民進黨、民眾黨、國民黨、時力。40至49歲方面，排名是民進黨、國民黨、民眾黨、時力。50至59歲方面，民進黨與國民黨支持度差不多，差距在誤差範圍內。

林錫耀也說，民進黨支持者中，男女比例差不多，約3成，國民黨支持者則是女大於男，民眾黨的支持者則是男大於女。

林錫耀也說，民進黨的黨員屬性的確有年輕化現象，目前新入黨的黨員，40歲以下者過半，年輕人還是積極開發的努力重點。至於40歲以下的支持度，則是女多於男，女性選民也是下個階段應該努力的關鍵。

民進黨 民調

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