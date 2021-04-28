趙少康國民黨中常會演講 重砲批風格太老、太保守

中廣董事長趙少康下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭就表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選，因為報國之路不是只有一種。也表達自己的國民黨齡已經很久了，只是中途退出國民黨組成新黨再回歸，中間有20幾年黨齡，重新加入不到1年。

趙少康也批評國民黨內鬥的陋習，說他重回國民黨就有人說「外省人回來了！」此外，國民黨風格太老、太保守，墨守成規、不接地氣，內鬥內行、外鬥外行已經不是秘密，面對面笑咪咪，背對背下毒手，要團結一致才能徹底改革。還批評民進黨做得這麼爛，國民黨怎麼還不贏呢？國民黨已經在野，卻以為自己還在執政，立法院沒幾個戰將，38個立委都不同心，一個案子提出來有38個不同的意見。民進黨少數時也聽民進黨，多數時也聽民進黨的。