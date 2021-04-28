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趙少康國民黨中常會演講 重砲批風格太老、太保守

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影

中廣董事長趙少康下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭就表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選，因為報國之路不是只有一種。也表達自己的國民黨齡已經很久了，只是中途退出國民黨組成新黨再回歸，中間有20幾年黨齡，重新加入不到1年。

趙少康也批評國民黨內鬥的陋習，說他重回國民黨就有人說「外省人回來了！」此外，國民黨風格太老、太保守，墨守成規、不接地氣，內鬥內行、外鬥外行已經不是秘密，面對面笑咪咪，背對背下毒手，要團結一致才能徹底改革。還批評民進黨做得這麼爛，國民黨怎麼還不贏呢？國民黨已經在野，卻以為自己還在執政，立法院沒幾個戰將，38個立委都不同心，一個案子提出來有38個不同的意見。民進黨少數時也聽民進黨，多數時也聽民進黨的。

趙少康中間提到，他和江啟臣、費鴻泰、朱立倫、韓國瑜站在一排，形成「影子內閣」來鼓舞國民黨士氣，隨後受訪也表明自己最合適當影子內閣的領導人。在場聆聽的國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、立院黨團總召費鴻泰、副秘書長柯志恩、中常委林金結、立院黨團副秘書長陳玉珍等表情嚴肅。

中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，在場聆聽的國民黨主席江啟臣(左二)、秘書長李乾龍(左一)、立院黨團總召費鴻泰(右二)、副秘書長柯志恩(右一)等表情嚴肅。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，在場聆聽的國民黨主席江啟臣(左二)、秘書長李乾龍(左一)、立院黨團總召費鴻泰(右二)、副秘書長柯志恩(右一)等表情嚴肅。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演，一開頭表明不會參選黨主席，不管修或不修，都不會選。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康(中)下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演。最後國民黨主席江啟臣(左)與秘書長李乾龍(右)送上一件印有國旗ROC字樣的丅恤表達謝意。記者黃義書／攝影
中廣董事長趙少康(中)下午應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演。最後國民黨主席江啟臣(左)與秘書長李乾龍(右)送上一件印有國旗ROC字樣的丅恤表達謝意。記者黃義書／攝影

國民黨 趙少康

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